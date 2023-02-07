Tekkeköy meclisi depremzedeler için tek yürek

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi'nde parti grupları yaptıkları açıklamalarla birçok şehrin etkilendiği depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2023 yılı Şubat Ayı kapanış toplantısı, Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında Tekkeköy Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda parti grupları yaptıkları açıklamalarla depremzedelerle tek yürek olduklarını vurguladı.

Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “Yüreğimiz deprem bölgesinde atıyor. Bizler de bir an önce yardımlarımızı ulaştırmak için gayret ediyoruz. Gönüllü olarak gitmek isteyenler de var onları da göndereceğiz. Devlet millet el ele tutuşarak bu afetin yaralarını inşallah en kısa sürede saracağız. Bizim de kalbimiz ve gönlümüz afet bölgesinde olan vatandaşlarımızla beraber” dedi.

Daha sonra İYİ Parti Grubu adına Halil İnci, AK Parti Grubu adına Özkan Karakaya ve bağımsız meclis üyesi Ahmet Halit Yücel yaptıkları açıklamalarla depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya belediyenin depremzedeler hakkında yaptığı çalışmalarla ilgili, “Valilik ve AFAD ile irtibat halindeyiz. Bizden öncelikle iş makinesi temini yönünde talepte bulundular. 3 adet damperli kamyon ile 1 adet paletli ekskavatör istediler. Bugün itibarıyla hazır. Yol koşulları ve sevkiyat doğrultusunda koordinasyon sağlanıyor. Belediyemiz hem kendi kaynakları hem de yardımsever vatandaşların da desteklerini kabul ediyor. Giysi, mont, ayakkabı gibi dün itibarıyla 3 bin adet mont, ayakkabı bir o kadar battaniye, gıda ve ısıtıcı üzerine çalışma var. Bunlar da afet bölgelerine sevk edilecek” bilgilerini verdi.