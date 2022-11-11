Tekkeköy'de 1500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle bu sene “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla hayata geçirildi. Bu çerçevede ülke genelinde fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi'nin en uzun bisiklet yolunu ağaçlandırmak üzere harekete geçen Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1500 fidan 7.5 kilometrelik bisiklet yolunun geliş ve gidiş yönlerine dikildi. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Özkan Karakaya ve Aydın Karmil de ekipleri ziyaret ederek birer fidan dikti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Bilir'den bilgi alan Karakaya ve Karmil ekiplere kolaylıklar diledi.

"Gelecek nesillere daha yeşil bir Tekkeköy bırakacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Atıl durumdaki demiryolu hattını bir süre önce yaptığımız çalışmalarla bisiklet ve yürüyüş yolu haline getirdik. İlçe merkezimizden başlayıp dolum tesislerine kadar uzanan 7.5 kilometrelik güzergahı daha en başta yemyeşil bir surette hayal etmiştik. İlçemize bisikletiyle gelenler yeşil bir doğayla karşılansın, ilçe halkımızdan yürüyüş yapacak olanlar yemyeşil ağaçların çevrelediği bu yolumuzda nefes alsın istemiştik. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle bu hayalimizi de gerçekleştiriyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolumuzun her iki tarafına fidanlarımızı diktik. Bu fidanlar büyüyecek. Bu yolumuz ağaçlarla çevrili eşsiz bir mekan haline gelecek. Ayrıca ilçemizin dört bir yanına daha yüzlerce fidan dikerek bu hafta 2 bine yakın fidanı toprakla buluşturacak, gelecek nesillere daha yeşil bir Tekkeköy bırakacağız” dedi.