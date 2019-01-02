Tekkeköy'de 2019'un ilk meclis toplantısı

Tekkeköy Belediyesinde 2019 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Togar'ın başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Togar, geçen yılın değerlendirmesinin ardından, 2019 yılının yeni adından söz ettirecek projeler ve hizmetlerle yoğun geçeceğini belirtti.

2019 yılında birçok yeni ve farklı projelerin ve hizmetlerin art arda geleceğine değinen Başkan Togar, “Hizmetlerimizin ve projelerimizin tamamında Tekkeköy'ü bir bütün olarak ele aldık. Adaletli ve eşit hizmet için hep birlikte emek harcadık. Bu çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz halkımız ile siz kıymetli meclis üyelerimizsiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hep birlikte omuz omuza güzel işlere imza atacağız” dedi.

“2019'da Tekkeköy'de birçok açılış yapılacak”

2019 yılında tamamlanan projelerin açılışlarının yapılacağını söyleyen Togar, “Önümüzdeki süreçte tamamladığımız örnek birçok projemizin açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Togar'ın konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Daha sonra Denetim Komisyonu üyeliklerine, yapılan gizli oylama ile meclis üyeleri Adem Bolat, Rezzan Kalyoncu, Şaban Ulutaş, Rahime Bilgin ve Tansu Çıkış seçildi.