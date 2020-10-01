Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı

Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gelir-gider bütçesi komisyonda

Bütçe çalışmalarının da komisyonlara havale edildiğini dile getiren Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, “2021 yılının gerek gelir-gider bütçesiyle alakalı gerekse performansla alakalı komisyonlarda bu ay yaklaşık 15 gün müzakere edeceğiz. Çalışacağız ve ilgili birimlerin yetkililerini tek tek çağırarak dinleyeceğiz ve onlardan bilgi almış olacağız. 2021 yılına ait o birimlere ayrılan, düşünülen ve karara bağlanacak olan bütçeyle ilgili görüşlerine başvuracağız. Talepleri nedir ve ne kadarı karşılanabiliyor gibi enine boyuna mali ve iktisadi kısaca yatırım anlamında görüşlerini almış olacağız” dedi.

Kadastro güncelleme çalışmaları

Mecliste görüşülen diğer başlıklardan söz eden Başkanvekili Karmil, “Diğer bir maddemiz 7 tane mahallemizde kadastro çalışması yapılacağından dolayı kanunun ön görmüş olduğu 40 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yüz kızartıcı suça bulaşmamış olan ayrıca 10 yıl o mahallede ikamet etmiş olan altışar kişiden oluşan bilirkişi komisyonlarını seçmiş olduk. Onun dışında hisseli satışlarla alakalı encümenimize yetki verdik. İmarla ilgili iki maddemiz vardı. Onları da komisyona havale etmiş olduk” diye konuştu.

“Tekkeköy'ü Karadeniz'in parlayan yıldızı haline dönüştürmüş olacağız"

Tekkeköy'ün gelecekte çok parlak zamanlar yaşayacağını dile getiren Karmil, “Tekkeköy gerçekten sanayisiyle, tarihiyle, kültürüyle, sportif faaliyetleriyle ve çok eski kadim bir geçmişi olan bir ilçe olması hasebiyle gelişmeye çok müsait olan bir ilçemiz. İnanın son yıllarda gerek hükümetimizin gerek milletvekillerimizin, teşkilatımızın, belediye başkanımızın ve meclis üyesi arkadaşlarımızın, çalışan işçisinden memuruna bütün arkadaşlarımızın topyekun Tekkeköy halkının da katkılarıyla, görüşleri alınarak çok güzel bir yolda devam ediyoruz. İnşallah bu hızla biz Tekkeköy'ü değil Samsun'un belki de Karadeniz'in parlayan yıldızı haline dönüştürmüş olacağız hep birlikte” şeklinde konuştu.