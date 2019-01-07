Tekkeköy'de “2023 Vizyon Çalıştayı”

2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayın açılış konuşmasında Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, “Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlamış olduğu ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ne dair eğitimin her kademesinde görev alan eğitimcilerin fikir sunabileceği ve Tekkeköy ilçesine yönelik yapacağımız çalışmaların planlanacağı verimli bir çalıştay olması temenni ederim” dedi.

18 komisyonun çalışma alanlarına ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Yalçınkaya katılımcıların görüşlerinin çok önemli olduğuna değindi.

Çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Doğan Biçicioğlu, Hatice Ertetik ve yaklaşık 250 komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de komisyon çalışmalarının yapıldığı salonlarda ziyaretlerde bulunarak komisyon üyesi eğitimcilerle sohbet etti.