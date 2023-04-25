Tekkeköy'de 23 Nisan kutlandı

Hafta sonu etkili olan yağışlı hava nedeniyle bugün gerçekleştirilen program çerçevesinde öğrenciler renkli vosvoslar ile ilçe turu yaptı. Ardından Tekkeköy meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören öğrencilerin hak oyunları ve bando gösterilerine sahne oldu. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Programa Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.