Tekkeköy'de 4 yılda 15 ton atık yağ toplandı

Samsun Tekkeköy Belediyesi tarafından 4 senedir gerçekleştirilen "Okullar Arası Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası" çerçevesinde 15 ton atık yağ toplanarak su ve toprağın kirlenmesi önlendi.

Tekkeköy'de 18 Ekim 2021 tarihinde başlayan 4. Okullar Arası Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nın kazananları belli oldu. Kazananlar için belediyenin konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenler bisiklet, kırtasiye malzemeleri, forma, yazıcı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Etkinlik açılış konuşmaları ile başladı. İlk olarak konuşma yapan Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Büşra Aşkın, “Biz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak her okulda geri dönüşüm konulu eğitimler veriyoruz. Akabinde bitkisel atık yağ ve atık pil toplama yarışmaları başlatıyoruz. Biliyoruz ki çocuklara ulaştığımız zaman be evlere de ulaşıyor. Bizim yetişkinleri ikna edemediğimiz her şeyi çocuklar ailelerine anlatabiliyorlar. Bugüne kadar 4 bin öğrenciye eğitim var. Gerçekleştirdiğimiz bu çevre projeleriyle örnek projelere imza attık. 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği bilinci ile bugüne kadar 4 yılda 15 ton bitkisel atık yağ toplayarak toprağımızın ve sularımızın kirlenmesini önlemiş olduk” dedi.

“Bu başarı miniklerin”

Akabinde konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “4.'sünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Biz ise 4 yılda 15 ton atık yağ topladık. Bunu başaranlar ise buradaki minik prens ve prenseslerdir. Ben onları tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Ülkemizde bir çevre sorunu var"

Etkinliğe katılan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise "Çevre sorunu çok önemli. Bu konuda atık yağların toplanması önem arz ediyor. Ülkemizde de bir çevre sorunu var. 'Belediye çalışanları ne iş yapıyor, çevreyi temizlesin' anlayışı yanlış. Aslan yattığı yerden belli olur. Çitliyorlar yere atıyorlar. Gidiyorlar mesire alanını kirletiyorlar. Bunun sebebi ise biz yaşadığımız yeri benimsemiyoruz. Yaşadığımız yeri evimiz kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, en fazla yağ toplayan Atatürk İlkokulu yazıcı ile ödüllendirildi. Kampanyada 1. olan Atatürk İlkokulu'ndan Azra Su Küçük ile 2. olan Nevra Hilmi Tören İlkokulu'ndan Görkem Altunsoy'a bisiklet ödülü verildi. 3. olan Kamuran Çelik İlkokulu'ndan Hacer Berranaz Güven'e de tablet hediye edildi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.