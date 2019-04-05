Tekkeköy'de ağaçlar kitap açtı

Kitap okuma, okunan kitapları paylaşma ve beraber kitap paylaşmanın mutluluğunu yaşamanın öneminin amaçlandığı etkinlikte 500 den fazla kitap, kitapseverler ile buluşturuldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından Atatürk İlkokulu'ndan Tekkeköy ilçe meydanına ve Atatürk Bulvarı'ndan Hacı Ali Ekinci Bulvarı'na kadar olan tüm ağaçlar kitaplarla süslendi. Renkli etkinlik kapsamında öğrenciler ağaçları süsleyerek meydana geldiklerinde ilçe meydanında kitap okuyarak farkındalık oluşturdular. İlçe Halk Kütüphanesi ile Atatürk İlkokulu öğretmenleri Evren Çelik ve Fatma Tülay Genç'in hazırladığı ağaçlar kitap açtı etkinliğine Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Aydın Karmil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ve şube müdürleri, Atatürk İlkokulu Müdürü Seydi Ahmet Akgül, İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Cengiz Korkmaz ile çok sayıda veli katıldı.