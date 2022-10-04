Tekkeköy'de atık toplayıcılara bilgilendirme

Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Toplayıcıları Bilgilendirme Toplantısı'nda ilçedeki kâğıt, plastik, metal, cam, ambalaj gibi atıkları toplayanlara uymaları gereken usul ve esaslar ile Atık Toplayıcısı Kartı başvurusu için gereken şartlar anlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çıkardığı Atık Toplayıcıları Genelgesi (2022/6) gereğince serbest olarak atık toplayıcılığı yapanların “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” ile kayıt altına alınarak yetkilendirilmesi ve çalışma sistemlerinin düzenlenmesine başlandı. Tekkeköy Belediyesi tarafından da ilçedeki kâğıt, plastik, metal, cam ve ambalaj gibi atıkları toplayanlara ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar hakkında geçen ay Belediye Meclisi'nde alınan kararla gerekli adımlar atıldı.

Bu çerçevede bağımsız atık toplayıcılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin, Atık Toplayıcısı Kartı başvurusu yapabilmeleri için gereken şartlar ve uymaları gereken usul ve esaslar hakkında bir bilgilendirme toplantısı da düzenlendi. Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen Atık Toplayıcıları Bilgilendirme Toplantısı'nda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Bilir ve Zabıta Müdürü Nihat Kök konu hakkında açıklamalar yaparak yöneltilen soruları cevapladı.

Başvuru için gerekli şartları sıralayan Ercan Bilir, “Başvurular için 18 yaş ve üzeri olmak şartıyla; kimlik belgesi, iletişim bilgisi, bir adet biyometrik fotoğraf ve ikametgah belgesi istiyoruz. Yabancı uyruklular için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış Yabancı Çalışma İzin Belgesi gerekiyor. Atık Toplayıcısı Kartı alabilmek için bu belgelerle başvuruları bekliyoruz” dedi.

Yapılan bu çalışmanın atık toplayıcılığındaki karmaşaya son vereceğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bakanlığımızca yayınlanan genelge sonrası biz de yerelde yapmamız gerekenleri çalıştık. Hem bu işi yapanları hem de ilçe halkımızı koruyan bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Bu iş artık her isteyenin değil kayıt altına alınan kişilerin yapabileceği hale geliyor. Bu konudaki karmaşada son buluyor. Bununla beraber uymaları gereken bazı şartlar da tabi getiriyoruz. Onların kendi güvenlikleri için bazı tedbirlerle ilçe halkımızın huzuru için çalışma saatlerine dair bir takım şartlar bulunuyor. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum“ diye konuştu.