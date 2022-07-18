Tekkeköy'de bayram tatilinde 10 çift mutluluğa ‘evet' dedi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde 10 çift mutluluğa ‘evet' dedi. Belediye Başkanı Hasan Togar ve başkan yardımcıları da çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Yaz mevsiminin gelişiyle düğün, nişan ve sünnet törenlerinde artış yaşanırken hayatlarını birleştirecek birçok çift düğün ve nikahları için özel bir tarih belirleme arayışına girdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatili de bu özel zamanlardan biri oldu.

Tekkeköy Belediyesi'nce bu dönemde 10 çiftin nikahı kıyıldı. Diğer ilçelerle birlikte Samsun genelinde bu sayının çok daha üst noktalarda olduğu bilgisi alındı. Bayram tatili dönemince çiftlerin yaşadığı mutluluğa ilçedeki yöneticiler de eşlik etti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ile Özkan Karakaya bu dönemde yüzün üstünde kına, düğün, nişan ve sünnet merasimine katılım sağladı. Evlenecek çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilekleri iletildi. Bazı nikahları ise bizzat Başkan Yardımcısı Aydın Karmil kıydı. Vatandaşlar en mutlu anlarında yalnız bırakılmadı.