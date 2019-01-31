Tekkeköy'de cami temel atma töreni

Tekkeköy İlçesi Yeni Büyüklü Mahallesi Yukarı Mahmutlu Camisi'nin temeli okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından atıldı.

Yeni Büyüklü Mahallesi Yukarı Mahmutlu Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına konuşma yapan Mehmet Köse, eski caminin durumundan bahsederek yeni cami yapılma gerekliliğini anlattı. Ardından Tekkeköy Belediye Başkanı adına Belediye Meclis Üyesi Özkan Karakaya'nın yaptığı konuşma ve Tekkeköy İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu'nun konuşmasının ardından dualarla caminin temeli atıldı.

Yeni Büyüklü Mahallesi Yukarı Mahmutlu Camisi temel atma törenine Tekkeköy Belediyesi Başkan Vekili Recep Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri Özkan Karakaya, Alaattin Akçaoğlu, Adem Bolat, İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu, kaymakamlık daire amirleri, belediye daire amirleri, Yeni Büyüklü Mahallesi Yukarı Mahmutlu Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetimi ve Büyüklü Mahallesi sakinleri katıldı. Programın ardından protokole ve misafirlere keşkek ve ikramların sunulmasıyla temel atma töreni program son buldu.