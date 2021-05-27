Tekkeköy'de dev projenin startı verildi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Tekkeköy merkezinden başlayıp petrol ofisi dolum tesislerine kadar uzanan 7,5 kilometrelik TCDD'ye ait kullanılmayan hattı bisiklet ve yürüyüş yolu olarak kullanılmasını planladığı dev projenin startını verdi.

Tekkeköy Belediyesi bölgede ilk ve tek olan yeni vizyon projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni ve örnek bir projenin daha hayata geçirmenin heyecanını paylaştıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Şehrimiz ve ilçemiz için çok büyük önem arz eden ve bölgede örneği görülmeyen ilk ve tek olan büyük bir projemizin daha startını vermiş bulunmaktayız” dedi.

TCDD hattı yürüyüş ve bisiklet yolu oluyor

Proje hakkında bilgi veren Başkan Togar, “İlçe merkezimizden başlayıp Kurtuluş, Cumhuriyet ve Kerimbey Mahallelerimiz ortasından geçerek sanayilerimizin içinden devam eden petrol ofisi dolum tesislerine kadar ulaşan atıl durumdaki TCDD'ye ait 7,5 kilometrelik demir yolu hattı üzerine yapacağımız bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz ile yeni modern bir yaşam alanının temellerini de atmış bulunuyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz ile birlikte gizli kalmış bu zamana kadar ortaya çıkmamış yeşillikler içinde muhteşem doğal güzellikler arasında çok farklı bir yaşam alanının temelleri adım adım yükselecek. Kurtuluş, Cumhuriyet ve Kerimbey Mahallelerimizin değerine değer katacak prestijini arttıracak olan bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz ile birlikte bu bölgelerde modern yapılar ve yerleşimlerle yeni farklı yaşam alanları ortaya çıkacak. Devlet Demir Yollarına ait atıl durumdaki kullanılmayan Demir yolu hattını bisiklet ve yürüyüş yolları yaparak yılın 365 günü yediden yetmişe herkesin kullanacağı muhteşem bir konuma dönüştürüyoruz. 7 buçuk kilometre uzunluğunda 130 bin metre karelik bir alan üzerinde olan Karadeniz'in en uzun bisiklet yolu, spor ve yürüyüş alanlarının oluşturulacağı ve binlerce insanımızın dışında iki büyük sanayimiz ile üç küçük sanayimiz ve buradaki işlerinde çalışanların bisikletleriyle gidebilecekleri, sağlıklı bir yaşam için yine ilçemizde ve şehrimizde yaşayan binlerce insanımızın spor ve yürüyüş yolu olarak kullanabilecekleri örnek projeyi şehrimize ve ilçemize kazandırmak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. İlçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.