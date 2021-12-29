Tekkeköy'de eğitim kalitesini arttıracak proje

Kerimbey Ortaokulu'nun yürüttüğü “Birlikte İyiyiz” projesi kapsamında Tekkeköy ilçesinde bütünleştirici eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi onaylı ve Avrupa Birliği (AB) destekli Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması (IQSES) Hibe Programı çerçevesinde Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Kerimbey Ortaokulu'nun yürüttüğü ‘Better Together/ Birlikte İyiyiz!' projesiyle ilçedeki eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Projeye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Ali Emine Kahvecioğlu MTAL Lisesi, Turgut Tüfenk İlkokulu ortaklık ederken, Hayata Anlam Katanlar Derneği, Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi, Nevra Hilmi Tören İlkokulu ise iştirakçi olarak projeye destek veriyor.

İlk toplantısı önceki günlerde gerçekleştirilen ve 18 ay sürmesi planlanan proje ile ilçedeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırılması hedefleniyor.