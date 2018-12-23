Tekkeköy'de engelleri kaldıran yol

Özellikle birincil öncelikli alanlarda titiz çalışmalar yürüten Tekkeköy Belediyesi ekipleri, engelli ve hastası olan ailelerin ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamaması için tüm imkanlarını seferber ediyor. İlçe halkının önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla emek harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Togar, “Rutin çalışmalarımızın dışında özellikle yaşlı, hasta ve engellilerin yaşadığı alanlardaki çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Sağlık her şeyin üstündedir. Sağlık yönünden devamlı destek almak zorunda kalan bireylerin ve ailelerinin önündeki engelleri kaldırmak görevimiz. Özellikle bize talep edilen ve evinde hastası, yaşlısı ve engelli bireyi olan ailelerin yollarını her daim kullanılır olacak şekle getiriyoruz” dedi.

“Bu yol engel tanımıyor”

Hayatını sürdürme konusunda sağlık desteğine ihtiyacı olan bireylerin ailelerinin taleplerini anında yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Togar, “Şartları en iyi duruma getirebilmek için biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada Başköy Mahallemiz Hoşoğlu mevkiinde engelli bir evladımızın yaşadığı evin olduğu sokakta araçların girmekte zorlandığı ham yolumuzdaki genişletme, zemin sıkılaştırma, elek altı malzeme serim çalışmalarını tamamladık. Araçların girmekte zorlandığı, yıllardır yol sorunu çeken ve birçok zorluğa göğüs geren ailenin artık yolları her türlü hava şartında açık kalacak. Artık evladımız araçla rahat bir şekilde hastaneye gidip gelebilecek. Tüm engelleri kaldırmak için durmak yok yola devam” diye konuştu.