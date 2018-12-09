İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekkeköy'de iki mahalleye doğalgaz müjdesi

Mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samgaz ile koordineli bir şekilde doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samgaz ile koordineli bir şekilde doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kirazlık ve Asarağaç Mahallemizde 650 hanemizin doğalgaz alabilmesi için çalışma başlattık" dedi.


Tekkeköy'ün tüm mahallelerine doğalgaz verilmesi noktasında her türlü çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Başkan Togar, "Samgaz ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve karşılıklı istişarelerle koordineli bir şekilde doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kirazlık Mahallemizde yaklaşık 400 hanemiz ile Asarağaç Mahallemizde ise yaklaşık 250 hanemizin doğalgaz alabilmesi için çalışma başlattık. Öncelikle doğalgaz hattının geçeceği alanlardaki imar yollarımızı tek tek açtık. Yine 23 Nisan Caddemiz ile Fatih Caddemizin kesiştiği noktayı birbirine bağlayarak Kirazlık ve Asarağaç Mahallemizde doğalgaz başvurusu yapan herkesin evlerine doğalgaz alabilecekleri konuma getirdik" diye konuştu.



"Sözler yerine getiriliyor"


Verilen sözlerin, vaatlerin bir bir yerine getirildiğini söyleyen Togar, "Seçim öncesinde verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun ki verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Yine doğalgaz sorununu çözmekte bu vaatlerimiz arasındaydı. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir çabadan sonra çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Kirazlık ve Asarağaç Mahallelerimizde yol çalışmalarımızın ardından hemen doğalgaz çalışmaları başlıyor. Ana hattın çekilmesinin ardından başvuru yapan herkes evine doğalgaz bağlatabilecek" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.