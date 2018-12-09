Tekkeköy'de iki mahalleye doğalgaz müjdesi

Mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samgaz ile koordineli bir şekilde doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kirazlık ve Asarağaç Mahallemizde 650 hanemizin doğalgaz alabilmesi için çalışma başlattık" dedi.

Tekkeköy'ün tüm mahallelerine doğalgaz verilmesi noktasında her türlü çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Başkan Togar, "Samgaz ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve karşılıklı istişarelerle koordineli bir şekilde doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kirazlık Mahallemizde yaklaşık 400 hanemiz ile Asarağaç Mahallemizde ise yaklaşık 250 hanemizin doğalgaz alabilmesi için çalışma başlattık. Öncelikle doğalgaz hattının geçeceği alanlardaki imar yollarımızı tek tek açtık. Yine 23 Nisan Caddemiz ile Fatih Caddemizin kesiştiği noktayı birbirine bağlayarak Kirazlık ve Asarağaç Mahallemizde doğalgaz başvurusu yapan herkesin evlerine doğalgaz alabilecekleri konuma getirdik" diye konuştu.

"Sözler yerine getiriliyor"

Verilen sözlerin, vaatlerin bir bir yerine getirildiğini söyleyen Togar, "Seçim öncesinde verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun ki verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Yine doğalgaz sorununu çözmekte bu vaatlerimiz arasındaydı. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir çabadan sonra çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Kirazlık ve Asarağaç Mahallelerimizde yol çalışmalarımızın ardından hemen doğalgaz çalışmaları başlıyor. Ana hattın çekilmesinin ardından başvuru yapan herkes evine doğalgaz bağlatabilecek" şeklinde konuştu.