Tekkeköy'de ilk meclis toplantısı

Tekkeköy Belediyesi ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Togar başkanlığında, meclis salonunda yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Togar, "Öncelikle yeni oluşan bu meclisimizde görev yapacak arkadaşlarımı tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizi geleceğe taşımak için hizmet edecek yeni meclisimiz bugün itibarıyla oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte ilçemize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve bundan sonrasında uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum" dedi.

"Tekkeköy'ü dünyaya tanıtacağız"

Konuşmasında hizmetlerin ve projelerin katlanacak devam edeceğine değinen Başkan Togar, "Değişim bizimle başladı sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda tarihin doğduğu Tekkeköyümüzü dünyanın tanıdığı bir kent yaparak vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği geleceğe emin adımlarla ilerleyen ilçemizi meclis üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Rabb'im ortak akıl çerçevesinde omuz omuza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Ardından mecliste belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Mecliste yapılan oylama ile 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, daimi üyeleri ile komisyonlar belirlendi.