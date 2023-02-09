Tekkeköy'de karla mücadele hız kesmiyor

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu Tekkeköy'de şubat ayına girilmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı başlamadan önce tüm hazırlıklarını tamamlayan Tekkeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler kar mesaisine aralıksız devam ediyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için titizlikle yürütülen çalışmalarda kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı da tuzlama gerçekleştiriliyor. İlçede bir taraftan afet bölgelerindeki vatandaşlara yardım ulaştırmak için faaliyetler yürütülürken diğer taraftan ulaşımda herhangi bir aksama oluşmaması için mücadele ediliyor.

“Belediye olarak seferberlik halinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Belediye olarak seferberlik halinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Belediyemizin karla mücadele ekipleri kar ve buzlanmaya karşı mücadele konusunda gece gündüz demeden seferber olurken, tüm birimlerimiz gerek afet bölgesinde gerekse ilçemizde yaptıklarıyla afet bölgelerine destek olmak için seferberlik halinde. Üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışıyla birlikte kapanan yolları açıyor, yolları tuzlama faaliyetimiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve kendi kaynaklarımızla yardım tırları organize ediyor afet bölgelerine gönderiyoruz. 25 kahraman mesai arkadaşımızsa Elbistan'da bu mücadeleye destek veriyor. Bu seferberliğimizde yer alan tüm mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar, afet bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum” dedi.