Tekkeköy'de karla mücadele

Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren ulaşımda yaşanacak aksaklıkların kaldırılması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı başlamadan şartlar göz önünde bulundurularak karla mücadele ekiplerinin günler öncesinden gerekli hazırlıkları yaptığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Günler öncesinden kış şartlarını hesaba katarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsimi gelmeden önce kış şartlarında ve kar yağışında görev yapacak ekiplerimizi ve araçlarımızı belirlemenin avantajlarını bir kez daha yaşıyoruz. Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları çerçevesinde kar tanelerinin yere düşmeye başladığı andan itibaren bölgelerden gelen talepler ve gözlemlerimiz çerçevesinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmadan karla mücadele ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Önceden ekiplerimizin belirlenmiş olması ve programlarımızın yapılmış olması karla mücadele konusunda çalışmalara bir adım önde başlamamızın yanında daha birçok avantaj sağlıyor” dedi.

Olumsuzluklar oluşmayacak

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “İlçemizin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda herhangi bir aksaklığa mahal vermemesi için ekiplerimiz elinden geleni yaptı. Daha önceden belirlediğimiz ve hazırlıklarını yaptığımız karla mücadelede ekiplerimizi ve araçlarımızı hemen belirlenen noktalara sevk ederek herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için çaba sarf ettik. Kar yağışının etkili olduğu noktalardaki karla mücadele çalışmalarımızı kış boyunca planlı ve koordineli bir biçimde sürdürerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımda aksaklıkların oluşmaması için karla mücadele ekiplerimiz vardiyalı olarak 7/24 görev yapacaklar” şeklinde konuştu.