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Tekkeköy'de kavşaklara trafik ışıkları konulacak

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ihtiyaç duyulan kavşaklara yeni trafik ışıkları yerleştirilecek.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ihtiyaç duyulan kavşaklara yeni trafik ışıkları yerleştirilecek.


Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran ayı ilk toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Boyacı başkanlığında yapıldı. Gündem maddesinin olmadığı mecliste geçen meclisin karar özeti okundu. Başkan Boyacı, “İhtiyaç olan kavşaklara yeni ışıkların konulması için çalışma yapılması” teklif önergesini meclise sundu.


Meclis üyeleri “İhtiyaç olan kavşaklara yeni ışıkların konulması için çalışma yapılması” teklif önergesini oy birliği ile kabul edilerek meclis gündemine aldı. Mecliste görüşülen madde araştırılmak üzere ilgili komisyona havale edildi.


Komisyon toplantısı 3 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da, meclis toplantısı ise 7 Haziran Pazartesi saat 10.00'da yapılacak.

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