Tekkeköy'de Kütüphane Haftası kutlamaları başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kütüphane Haftası kutlamaları bir okulda düzenlenen programla başladı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyüklü Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Okul Müdürü Mücahit Ertosun ve Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ülkü Yıldız birer konuşma yaptı.

Kütüphaneden yararlanılabilmesi için gerekenlerden bahseden Ülkü Yıldız konuşmasında, "Birçok alanda binlerce kitabı barındıran kütüphanemiz 10 bin 613 üyeye ulaştı. Kimlik numarası ve cep telefonu numarası ile üye olabiliyorsunuz. Kitaplar 15 günlüğüne en fazla 3 adet olmak üzere ödünç alınabiliyor. Bitiremezseniz süreyi 15 gün daha uzatabiliyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere tavsiyem ilk olarak 15 dakikalık sürelerle başlamalarıdır. Daha sonra süreleri uzatabilirler. İlgi alanlarına göre kitap seçerlerse de okuma alışkanlığı kazanabilmeleri daha kolay olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir video izlendi. Kitap okuma ve kütüphanelere ilgini artırılması çerçevesinde yapılan çalışmaların da yansıtıldığı program öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileri ile devam etti.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile ilçenin ve okulun en çok kitap okuyan öğrencilerine ödül takdim edildi.

Programa Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.