Tekkeköy'de özel öğrencilerin polislik hayali gerçek oldu

Samsun Tekkeköy'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törende özel öğrencilerin polislik hayalleri gerçek oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Turgut Tüfenk İlkokulu tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi. Özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Engelliler Haftası programında sahneye çıkan özel öğrenciler, çeşitli gösterilerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Nostaljik şarkılar eşliğinde yapılan danslardan, halk oyunları gösterisine; Şener Şen ve İlyas Salman'ın aşık atışması sahnesinin canlandırılmasından, Barış Manço ve Müslüm Gürses'in taklitlerine kadar birçok özel çalışmaya yer verilen programda, polislik hayal eden öğrenciler için duygu dolu bir bölüme de yer verildi.

Sahneye polis kıyafetleri ile çıkan özel öğrenciler ellerini alınlarına götürerek izleyenlere polis selamı verdi. Ardından Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan masaya ellerini koyarak hep bir ağızdan polislik yemini ettiler. Yapılan yemin töreni ile polislik hayalleri gerçek olan öğrencilere polis memurları tarafından da bir sürpriz yapıldı. Çeşitli illerde görevli polisler bu tören için gönderdikleri videolu mesajlarla öğrencilere seslendi. Polislerin tebrik ve başarı dilekleri ile de çocuklar mutlu oldu.

Burada sonlanan programa Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ufuk Yıldırım, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Vural, öğrenci, öğretmen ve aileler katıldı.

Program sonunda Turgut Tüfenk İlkokulu Müdürü Ahmet Korgancı tüm protokole ve katılımcılara teşekkür etti.