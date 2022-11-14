Tekkeköy'de satrancın ustaları ödüllendirildi

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Tekkeköy ilçesinde satranç turnuvası heyecanını yaşadı. Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda 4 kategoride 180 sporcunun satranç bilgisini konuşturduğu yarışma dün oynanan karşılaşmalarla 6 tur üzerinden tamamlandı.

Satranç tutkunlarının rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele verdiği yarışma sonrasında ise turnuvanın ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen törende satrancın ustalarına ödülleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın ile Türkiye Satranç Federasyonu temsilcileri tarafından takdim edildi.

Dereceye girenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını belirterek, “10 Kasım'da vefat yıl dönümünü geride bıraktığımız ve yine bu turnuvaya adını vererek onu andığımız Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' der. Burada yer alan satranca gönül vermiş tüm kardeşlerimize de bu sözü hatırlatmak, bu doğrultuda hem spor hem yaşamlarında başarılarının artarak devam etmesini dilerim. Biz de spora geçmişte ve bugünde olduğu gibi gelecekte de desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.