Tekkeköy Belediyesi başta öğrenciler olmak üzere ilçede yaşayan tüm vatandaşlarını çevre konusunda bilinçlendirmek ve her şeyin çöp olmadığının anlatılması maksadıyla “Geleceğinizi Düşünün Geri Dönüştürün” sloganıyla başlatmış olduğu geri dönüşüm eğitimi ve çalışmalarını farklı alanlarda sürdürüyor.

Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı konulu eğiticilerin eğitimi yapıldı

Tekkeköy Belediyesi Şehit Halisdemir Konferans Salonunda (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı' konulu eğitimcilerin eğitimi programına Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil'in yanı sıra ilçedeki okullardan müdürler ve görevlendirilen öğretmenler katıldı.

Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm ve özellikle atık pille ilgi başarılı çalışmalardan dolayı TAP sorumlusu Çevre Mühendisi Seyhan Ulucan Tekkeköy Belediye Başkanı adına Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil'e plaket takdim ederek yürütülen başarılı çalışmalar için teşekkür etti.

Tekkeköy atık pil toplama kampanyasında 1. oldu

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy'de geri dönüşüm çalışmalarımız her alanda sürüyor. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarının yanında atık pil ve bitkisel atık yağ toplama ile ilgili önemli çalışmalar yürüttük. Özellikle okullarımızda atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyaları düzenledik. Bu manada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok duyarlı davrandı. İlk kampanyamız kapsamında 5 ton bitkisel atık yağ topladık. Bunun yanında TAP'ın yürütmüş olduğu okullar arası atık pil toplama kampanyasında 764 kg atık pil toplayarak bulunduğumuz kategorideki ilçeler arasında birincilik ve ikincilik aldık. Bu kapsamda geri dönüşüme destek veren çalışma yürüten okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik” dedi.

Tekkeköy'de sıfır atık

Togar, “Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi' belediyemizde her alanda uygulanmaya başlandı. Bu proje kapsamında ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların geri dönüşüm malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Kurumlarda biriken geri dönüşen atıkların toplatılmasını sağlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha temiz daha yaşanabilir bir Tekkeköy bırakabilmektir” diye konuştu.