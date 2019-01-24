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Tekkeköy'de spor tesisi sayısı dört kat arttı

Tekkeköy Belediyesi spora ve sporcuya her alanda desteğini sürdürüyor.


Sporun farklı alanlarında binin üzerinde lisanslı sporcunun bulunduğu Tekkeköy ilçesinde belediye gençlerin ve sporcuların her türlü ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Tekkeköy'de son beş yılda spor tesislerinin sayısının dört kat arttığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Görevi devraldığımızda gençlerimizin ve sporcularımızı sportif faaliyetlerini sürdüreceği tesis sayısı sınırlıydı. Bizler de gençlerimizin ve sporcularımızın daha iyi şartlarda kendi alanlarında sportif faaliyetler sürdürebilmeleri için ilçemizin dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik” dedi.



Tekkeköy Spor Kulübü başarılara imza atmaya devam ediyor


İlçenin her bölgesinde farklı amaçlarla yapılan tesislerin faaliyet gösterdiğine değinen Başkan Togar, “Sağlıklı bir yaşam için spor olmazsa olmaz bir faaliyet. Herkesin boş zamanlarını değerlendirmenin yanında sağlık için spor yapması çok önemli. Bizler de bu gerekliliği bilerek ilçemizi spor tesisleri ile donattık. Halı sahalar, spor kompleksleri, yürüyüş yolları, fitness salonları, açık alan spor aletleri ile elimizden geldiğince her mahallemizi buluşturduk. Yine Tekkeköy Belediyesi Spor Kulübü kurarak farklı alanlarda sportif faaliyetler yürüten geçlerimize ve sporcularımıza her türlü desteği sağladık. Bunun yanında sporcularımız bizi şehir dışında ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek ilçemizin adını her yerde duyuruyor. Gençlerimizin sporun birçok dalında ilçemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmesi ve dereceye girmesi bizleri gururlandırıyor. Tekkeköy Belediye Spor Kulübü sporcularından Mustafa Şahin kardeşimiz Uluslararası Gürcistan Batum Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 3. olarak bizleri mutlu etti. Kıymetli hocası Ahmet Erinç ve evladımızı yetiştiren kıymetli babasını tebrik eder, kardeşimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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