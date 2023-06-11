Tekkeköy'de tabiattan arkeolojiye uzanan yürüyüş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Çevre Koruma Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş tabiattan arkeolojiye uzanan keyifli dakikalar yaşattı. Tekkeköy Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu'ndan başlayarak Arkeoloji Vadisi'nde tamamlanan doğa yürüyüşü çeşitli okullardan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Yeşillikler arasında patika yollardan ilerleyen katılımcılar 7,5 kilometrelik güzergahta doğal güzellikler ve eşsiz bir manzarayla buluştu. Etkinlik sonunda ise Arkeoloji Vadisi'nde geleneksel Türk okçuluğunu deneyimlediler.

“Daha geniş kapsamlı yürüyüşlerimiz olacak”

Düzenlenen yürüyüşün bir başlangıç olacağını belirten Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, “Tekkeköy harika bir doğaya sahip. Bu doğanın bizlere sağladığı güzellikler eşliğinde bugün harika bir doğa yürüyüşü yaptık. İnşallah bundan sonra daha geniş kapsamlı yürüyüşlerimiz olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen doğa yürüyüşü Tekkeköy Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu için de bir ilki yaşattı. Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde atıl bir okul binasının dönüştürülerek eğitime kazandırıldığı okul bugün ilk etkinliğine imza atmış oldu.

“Mutluyken öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz”

Tekkeköy Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu'nun bu tür etkinliklerle eğlenerek öğrenmeyi sağlayan bir ortam oluşturacağını belirten Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise, “Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulumuzda ilçemizde ve ilçemiz dışında öğrenim gören öğrencilerin sınıf dışı eğitimlerini yapabilecekleri ortamlar oluşturduk. Belediyemiz burada maddi olarak çok büyük destek verdi. Eski kapanmış olan bir köy okulunu dönüştürerek bu hale getirdik. Burada 6 tane atölye var. Bunun içinde yaşam becerileri atölyesi var. Okçuluk var. Tarla bitkileri atölyesi var. Bununla beraber mağaralar bölgesindeki atölyemizde hem okçuluk hem de arkeoloji kazıları yaparak öğrencilerimiz bu etkinliklerini tamamlayacaklar. Öğrencilerimizin doğada açık alanda daha çok zaman geçirmelerini ve bu şekilde mutluyken öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.