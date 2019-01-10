Tekkeköy'de tipi etkili oldu

İki gündür Tekkeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıkların oluşmaması için belediye ekipleri mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

Kar yağışının akabinde tüm araçların ve ekiplerin sahada görev başında olduğuna değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Karla mücadele konusunda ekiplerimiz gerçekten çok başarılı çalışmalara imza attı. Gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ulaşımda aksaklıklara mahal verilmesin diye emek harcadılar. Bir kez daha onları kutluyorum” dedi.

Kar yağışının dinmesinin ardından buzlanma ve tipinin yüksek kesimlerde etkili olmasıyla tuzlama ve çalışmaların halen devam ettiğine vurgu yapan Başkan Togar, “İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ile birlikte karla mücadele ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ettik. Meteorolojiden alınan bilgiler ve AFAD'ın uyarılarına göre bugün ve yarın 80 km hızla esen rüzgar dolayısıyla oluşacak tipi nedeniyle ulaşımdaki olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen noktalarda özellikle titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yine bunların yanında ekiplerimiz açtıkları yolları tuzlayarak buzlanmaya karşıda önler alıyor” ifadelerini kullandı.

Hastanın hastaneye sevki sağlandı

Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından hasta bir vatandaşın hastaneye sevkinin de sağlandığını belirten Başkan Togar, “Ekiplerimizin sürdürdüğü çalışmalar esnasında gelen bir ihbar üzerine ekiplerimiz ile birlikte hasta bir teyzemizin hastaneye gidebilmesi için hareket ettik. İlçe başkanımız ve ekiplerimiz ile birlikte araçlarımızın yolu açtığı eve ulaştık. Teyzemizin hastaneye ulaşmasını sağladık. Çalışmalarımızı mesai kavramı gözetmeksizin sürdürürken bu ve bu gibi aciliyeti ve önceliği konulara hassas davranıyoruz” şeklinde konuştu.