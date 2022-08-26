Tekkeköy'de tramvay Zafer Bayramı konserleri için ücretsiz

Tekkeköy Belediyesi tarafından Selçuk Balcı ve Demet Akalın'ın katılımıyla düzenlenecek Zafer Bayramı Konserleri için tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Tekkeköy Belediyesi Selçuk Balcı ve Demet Akalın'ın sahne alacağı konserle Samsun'a Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'de Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanında Zafer Bayramı konserleri düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusu Karadeniz müziğinin özgün sesi Selçuk Balcı ve pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın'ın sahne alacağı konserlerle kutlanacak.

Tramvay ücretsiz olacak

Sevilen sanatçılara yoğun ilgi olması beklenirken, düzenlenecek açık hava halk konserlerine katılım tamamen ücretsiz olarak duyuruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde konser alanına gidiş dönüşü sağlayan tramvay hattının da saat 17.00 - 01.00 arasında ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

Başkan Togar'dan Mustafa Demir'e teşekkür

Sadece ilçe halkının değil tüm Samsun'u kenetleyecek bir organizasyon yaptıklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmak, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü en iyi şekilde kutlamak üzere bu konserleri düzenliyoruz. 27 Ağustos günü 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanımızda değerli sanatçılarımız Selçuk Balcı ve Demet Akalın ile birlikte milli birlik ve beraberliğimizi hissedeceğimiz bir gurur günü yaşayacağız. Bu etkinliğimizin tamamen ücretsiz olmasının yanı sıra konsere gelirken kullanılacak tramvay hattı da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ücretsiz hizmet verecek. Bu desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederim. İnşallah Samsun'un dört bir yanından vatandaşlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle yoğun katılımlı bir akşam geçireceğiz” dedi.