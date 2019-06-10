Tekkeköy'de yılsonu sergisi açılışı

Tekkeköy'de yürütülen Halk Eğitim Merkezi kursları sergisi ile Tekkeköy İlkokulu-Tekkeköy Şehit Nejat Yaman Ortaokulu kermesi okul önünde düzenlenen törenle açıldı. El emeği göz nuru ürünlerin ortaya konulduğu yılsonu sergisinde büyük emekler sonucunda yapılan ve sergilenen materyallerin herkes tarafından beğeni topladığına dikkat çeken Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, “Katılımın her geçen gün katlanarak arttığı kurslarımız vatandaşlarımıza birçok el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Yılsonu sergisinin açılışında konuşan Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, ”Milli Eğitim faaliyetleri içerisinde Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Hayat Boyu Öğrenmede Eğitim Merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş kurumlardır. Halk Eğitim merkezlerinde 7 den 77 ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bizde bu kapsamda müdürlüğümüzde farklı alanlarda kurslar açtık. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda idareci arkadaşlarımın yanında okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz usta öğreticilerimizle beraber istediğimiz başarıyı yakalamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Sergi, protokol konuşmalarının ardından kursiyerlerin belge dağıtım töreni ile devam etti. Daha sonra serginin açılışı Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Sergi ve okul yararına düzenlenen kermes protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezilmesinin ardından vatandaşların ziyareti ile devam etti.