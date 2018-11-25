Tekkeköy'e estetik dokunuş

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın göreve gelmesiyle başlayan değişim rüzgarları her alanda artarak, ilçenin çehresi değişmeye ve güzelleşmeye devam ediyor.

Tekkeköy'ün her mahallesinde süren çalışmaların yanında özellikle merkezde elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma çalışmalarının ardından farklı renklerden oluşan dekoratif kilitli taş parke ile kaldırımlar örülüp, yollarda ve çevrede peyzaj çalışmaları sürüyor.

Togar: "İlçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz"

Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında ilçenin çevresini değiştirmek maksadıyla başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor. Her alandaki çalışmalarımızın yanında özellikle çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımıza hız verdik. Bir şehri, bir ilçeyi yaşanır yapan o ilçe halkının tamamını kucaklayan beklenen hizmetleri hayata geçirmekle başlar. Bizler de istişareler ve halkımızın beklentileri doğrultusunda yeni çalışmalar ve projeleri ortaya koyup, hemen uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Her mahallede farklı çalışma

Tekkeköy'ün her mahallesinde farklı alanlarda çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Togar, "62 mahallemizdeki çalışmalarımızın dışında özellikle ilçemizin merkezi sayılan ve en fazla nüfusun yaşadığı 19 Mayıs Mahallemize estetik bir görünün kazandırabilmek amaçlı başlatmış olduğumuz çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak elektrik hatlarını yer altına alıp aydınlatmalarını tamamladık. Şimdide farklı motiflerden oluşan renkli kilitli taş parke ile kaldırımlarımızı kaplayıp, yollarımızı ve çevrenin peyzajını yapmaya başladık. Devam eden çalışmalarımızı Belediye Başkan Yardımcılarımız Aydın Karmil ve Özkan Karakaya ile birlikte yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Bu ay sonuna kadar bu bölgemizdeki çalışmalarımızı tamamlayıp başka bölgelere geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.