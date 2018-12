Tekkeköy'e yeni bir okul daha

Tekkeköy'deki okul sayısının 4,5 yılda hedeflenen seviyenin üzerine çıktığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköylü hayırsever Melek-Kadir Korkmaz çiftinin ilçeye ikinci bir okul yapma sözü verdiklerini belirtti.

Tekkeköy'ün son 55 ay içerisinde eğitim alanında çok büyük ve önemli yatırımlarla buluştuğunu ifade eden Başkan Togar, "Kısa süre zarfında Tekkeköy'ü eğitim alanında örnek ve adından söz ettiren bir ilçe haline getirdik. Özellikle son 4,5 yıl içerisinde eğitim yuvası sayısını kat kat arttırdık. Yine aydınlık yarınlarımızın asıl sahibi çocuklarımızın çağın bilgi, beceri ve birikimi ile donatacak fiziki mekanların sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi her alanda seferber

Tekkeköy'e yeni eğitim kurumları kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Togar, "İlçemizde her türlü eğitim öğretim kurumunun yapılması için imar düzenlemesi, yer tahsisi, arsa üretilmesi, yatırımcı bulunması, resmi kurum kuruluş ve bakanlıklarla gerekli temasların kurulmasının yanında tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Eğitimde marka şehir olma hedefiyle çıktığımız çalışmaların artık meyvelerini bir bir toplamaya başladık. Çocuklarımız, yarınlarımız ve gelecek nesillerimiz için ne yapsak azdır. Evlatlarımıza, gençlerimize, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miras, yapacağımız en güzel ve en önemli yatırım eğitimdir. İlçemizde 4,5 yıl içinde on bir büyük eğitim yuvası yükseldi. Bunların dışında ilçemize yeni eğitim öğretim kurumları kazandırmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde ilçemize bir de fakülte kazandıracağız. Fakülte kazandırmakla ilgili tüm alt yapı ve yeterlilik ilçemizde mevcut. Bu konudaki çalışmalarımız ve temaslarımızdan olumlu sonuçlar da aldık. Bizler eğitim alanında yapılacak her türlü yatırıma destek vermeyi gelecek adına bir borç olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

İkinci okul

Tekkeköylü hayırsever Melek-Kadir Korkmaz çiftinin ilçeye ikinci bir okul yapma sözü verdiklerini belirten Başkan Togar, "Projesiyle Türkiye'de örnek sayılacak Gökçe Karaoğlan Mahallemizdeki okulumuzu yaptıran hayırseverlerimizin ismini taşıyacak Melek Kadir Korkmaz ilk ortaokulunun hayırsever iş adamı Kadir Korkmaz ile Samsun Valimiz Osman Kaymak'ı makamında ziyaret ettik. Eğitime önem veren hayırseverliği ile çevresinden takdir toplayan hayırsever iş adamımız valimizi ziyaretimizde Kutlukent'e de Türkiye'ye örnek temsil edecek bir okul daha yapma sözü verdi. İlçemize yeni bir okul kazandırma noktasında ilk adımı böylelikle atmış olduk. Kendilerine ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.