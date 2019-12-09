Tekkeköy'ün 2020 hedefi: Turizm ve nüfus patlaması

İlçeye kazandırılan ve inşaatı devam eden yatırımlarla birlikte yeni bir çehreye kavuşan Tekkeköy'de Belediye Başkanı Hasan Togar, ilk 5 yılki hizmetleri bu 5 yıllık dönemde 2'ye katlamayı hedeflediklerini açıkladı.

“24 mahallenin ulaşımının geçtiği yol yapılıyor”

Tekrar seçildikten sonra ara vermeden vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “31 Mart seçiminin akabinde zaten görevde olan bir yönetim olarak hiç aralık vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda son 6 ayda 1 yıl öncesinin çalışma alanının çok çok ötesinde imar yolu açmak, aileleri doğal gazla buluşturmak, yüksek konforlu yollara ve hizmete ulaştırmak için beton ve asfalt yol çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gururla söylüyorum; Başköy-Kutlukent grup yolumuz da beton yol, Büyüklü ilçemizin kullanım açısından en önemli grup yolu olan 24 mahallenin ulaşımının eski tabirle 2 beldenin içerisinden geçen bir yolun asfalt yapımına hala devam ediyoruz” dedi.

“2020'de turizmin ve ilçemizin nüfusunu arttırıcı çalışmalara önem vereceğiz”

2020 yılı hedeflerinden de bahseden Başkan Togar, şunları söyledi:

“Allah'ın izniyle bu 5 yıl, bir önceki 5 yılın 2 katı daha hizmette dolu dolu geçecek. 2020 yılında her manada turizmden sanayiye, kültürden alt yapı-üst yapıya, spordan sanata her alanda geçmiş dönemle oranla çok daha fazla imkan ve önem veren bir yönetim anlayışıyla görevimize devam edeceğiz. Bugün ilçemizin içerisinde birisi kent müzesi diğeri ise bu ilçenin yerleşiminin dünyanın en eski insan yerleşkelerinden oluşması hasebiyle kazılardan elde edilmiş Türkiye'nin ilk imitasyon müzesi de ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Arkeoloji Vadisi dediğimiz alanda bulunuyor. Turizmin ve ilçemizin nüfusunu arttırıcı çalışmalara çok çok daha fazla önem vereceğiz.”