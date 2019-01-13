Tekkeköy'ün tarihi bu müzede sergilenecek

Tekkeköy'ün yakın tarihinin içerisinde sergileneceği tarihi binaların restorasyonunun ardından ilçe halkından müze olacak eski yapılarda sergilenecek tarihi materyallerin toplanmasına başlanıldı.

Tekkeköy ilçe merkezinde yer alan Devlet Demir Yollarına ait tarihi binaların restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, içerinde ilçe halkının yaklaşık yüz yıla yakın yaşayışını sergileyecek olan eşyaların toplanmasına başlanıldı. Tekkeköy'ün köklü tarihi geçmişinin yanında sosyal ve kültürel açıdan birçok farklılığı sergileyen bir ilçe olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz birçok farklı kültürleri bünyesinde barındıran bir mozaik gibidir. Bizlerde ilçemizde yaşayan insanlarımızın yaklaşık yüz yıllık geçmişini sergilemek, gelecek nesillere aktarmak için bir müze oluşturmaya karar verdik" dedi.

İlçenin tarihinin sergileneceği mekanın tarihi bir yapı olmasının önemine değinen Başkan Togar, "Müze yapacağımız binada çok önemli ve özel bir yapı. Devlet Demir Yollarından kalan ve ilçe halkının yaşamında önemli bir yer tutan tarihi binalarımızı restore ederek tekrar canlandırdık. Bu tarihi binalar önceki yıllarda gar olarak kullanıldı. Vatandaşlarımız buradan trenlere binerek gitmek istedikleri yere gidiyordu. Daha sonradan ulaşımda trenlerin tercih edilmemesiyle birlikte bu tarihi binalar atıl durumda kalmıştı. Bizler bu tarihi gar binalarını restore ederek atıl durumdan kurtarıp turizme kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Tarihi eşyalar kayıt altına alınacak"

Tekkeköy'ün 62 mahallesinde yaşayan insanların günlük yaşamında kullandığı tarihi eşyaların yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Togar, "Geçmişi geri getirmek tekrar yaşamam mümkün değil. Ama geçmişteki yaşama ait tarihi materyalleri yok olmaktan kurtarmak mümkündür. Bizler de halkımızın geçmişte günlük yaşamında aktif olarak kullandıkları eşyaları restore ettiğimiz tarihi gar binalarında sergileyerek ilçenin yaklaşık yüz yıl civarlarındaki yakın tarihini yaşatmayı istedik. Müzemizin içinde ilçe halkının eski tarihi giysileri, mutfak eşyaları, tarım aletleri, ticaret malzemeleri, fotoğrafları, anıları gibi daha birçok eşya ve materyal yer alacak. Tarihi eşyalar vatandaşlarımızdan matbu bir evrakla imza karşılığında alınırken gerekli bilgilerde kayıt altına alınacak. Müzemizde sergilenen tarihi eşya kim tarafından verildiği, tarihi materyalin bilgileri yer alacak. Yerel ve ulusal alanda turizme önemli bir değer daha kazandırdık" şeklinde konuştu.