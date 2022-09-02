TEKNOFEST'te OMÜ standına yoğun ilgi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz'de kurduğu stantta çok sayıda misafir ağırladı.

Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve 4 Eylül'de sona erecek olan festivalin paydaşı olan OMÜ, TEKNOFEST'te kurduğu stantta ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ve Başkan Yardımcısı Kadim Budak, Samsun Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik gibi isimler yer aldı. Ayrıca Rektör Ünal'ın daveti üzerine beraberindeki heyet ile katılan Somali'nin Benadir Üniversitesi Rektörü Dr. Mohamed Mohamud Hassan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini deneyimleme olanağı sağladıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımlar yoğun şekilde sürerken OMÜ standında misafirlerini ağırlayan Rektör Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) standında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'le bir araya geldi. Rektör Ünal, Başkan Demir'e belediye olarak Samsun'un TEKNOFEST'e büyük bir gayretle hazırlanıp ortaya güzel bir iş çıkartıldığını kaydetti.