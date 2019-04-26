“Teknoloji Yatırımcısı Nasıl Olunur” toplantısı

Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, melek yatırımcı hakkında bilgi verdi. Hangi aşamada melek yatırımcı geliyor kısmını doğru anlatabilmek için girişimcinin yolculuğuna bakmanın gerekli olduğunu ifade eden Çıracı, “Girişimciler zannediyorlar ki fikir var ve yatırımcı para verecek ve bekleyecek o fikrin hayata geçmesini. Ondan sonra dünya güzel olacak. Aslında yatırımcılar fikirle ilgilenmiyor. Onun için girişimcinin yolculuğuna bakmak lazım. Girişimci önce bir fikir buluyor. Her şey fikirle başlıyor. O aşama sadece fikir aşaması. O aşamayla ilgilenmiyor yatırımcılar. Çünkü buralar hala riskli. Ondan sonra yanına bir takım ortaklar buluyor ve ekibi topluyor. O ekipler birlikte oturup çalışmaya başlıyor. Ürünü ortaya çıkarmak için Ar-Ge çalışması yapıyor. Bu aşama da yine yatırımcıların ilgilenmediği aşama. Peki ne yapacak girişimci. Fikri buldu bu aşamaya kadar aç mı kalacak, kalmayacak. Bu aşama kamu destekleri, ailesi ya da kendi kaynağıyla finanse ettiği aşamadır. Onun için TEKNOPARK'larda kuluçka merkezleri, kamu destekleri var. Yatırımcı ondan sonraki aşamayla ilgilenmeye başlıyor. Artık ondan sonraki aşamada ürün iyi kötü ortaya çıktı, elle tutulur gözle görülür bir şey var. Şimdi artık yatırımcı ilgilenmeye başlıyor. O aşamadan itibaren ilk gelen yatırımcı melek yatırımcıdır” dedi.