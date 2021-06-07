Tekrarlayan bel ağrıları bel fıtığının habercisi olabilir

Suat Akar, "Bel fıtıkları, tekrarlayan bel ağrılarına neden olarak insan hayatını olumsuz etkileyen en önemli hastalıklardan birisidir. Tedavi edilmediği takdirde iyileşmez ve kronikleşir" dedi.

Bel ağrısı ile başlayan belirtileri ile bel fıtığı hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Suat Akar, "İnsanların yaklaşık yüzde sekseni tüm yaşamları boyunca bir kez olsun bel ağrısına yakalanırlar. Bel ağrılarının çoğunluğu 2-4 hafta içinde ilaç tedavisi, istirahat veya korse kullanımı ile iyileşir. Bel ağrılarının bir kısmı ise tam olarak iyileşmez ve kronikleşir. Bel fıtıkları tekrarlayan bel ağrılarına neden olan en önemli hastalıklardan birisidir. Bel bölgesindeki omurgalar arasında yer alan disklerin içindeki koyu jel kıvamındaki materyalin çevresindeki kılıfı parçalayarak dışarı doğru taşması ve sinir köklerini sıkıştırması bel fıtığına neden olur" diye konuştu.

Dr. Suat Akar, şu bilgileri verdi: "Şiddetli bel ve bacak ağrısıyla seyreden bu hastalık yine bacak ve ayaklarda uyuşma kuvvet kaybına neden olabilir. Cerrahi tedavi düşünülmeyen çoğu hastada ilaç tedavisi korse kullanımı yanında Fizik tedavisi en önemli tedavi yaklaşımlarından birisidir. Fizik tedavide bel bölgesine uygulanan yüzeysel ve deri sıcak uygulamaları, elektro terapi straksiyon, masaj ve egzersizler hastanın klinik bulgularında iyileşmeye neden olurken şikayetlerin tekrarlama ihtimalini de azaltmaktadır. İnsan hayatını olumsuz etkileyen bel ağrıları ve bunun devamında oluşabilecek bel fıtıkları için kişi mutlaka geç kalmadan tedavisine başlaması gerekmektedir."