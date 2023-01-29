Tekstil işçisi gencin inanılmaz 'çizim' yeteneği: Gören bilgisayar çıktısı sanıyor

Samsun'da tekstil işçisi bir gencin inanılmaz çizim yeteneği, görenleri hayrete düşürüyor. Gördüğü arabaların birebir çizimini yapan genç, ileride kendini geliştirerek kendi tasarladığı arabaları maketler üzerinde uygulamak istiyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Caner Güdek, çizim yeteneği ile dikkat çekiyor. 10 yaşından beri gördüğü arabaların birebir aynısı kağıda çizen genç, herkesi şaşırtıyor. Kavak'ta bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Caner Güdek'in el emeği ile çizdiği araba resimleri neredeyse dijital ortamda çizilmiş araba resimlerinden ayırt edilemiyor. Hiçbir eğitim almadan başladığı araba çizimlerinde bugüne kadar 500'ün üstünde arabayı resmeden Caner Güdek, gelecekteki hayatında kendi tasarlayıp çizdiği araçların maketlerini yapmak istiyor.

"500'ün üstünde araba çizdim, kendi araçlarımı tasarlamak istiyorum"

Çizim yapmayı çok sevdiği ifade eden Caner Güdek, "Çizim yapmaya çok küçük yaşlarda başladım. Eğitim almadım. Tamamen kendim çizerek kendimi geliştirdim. Bu durum bende hobi oldu. Arabaları yapmak genelde 15 ile 20 saat arası sürüyor. 1 hafta boyunca uğraştığım da oluyor. Sürekli üzerinde durursam da 1 günde de bitirebilirim. Bu çizimleri gören insanlar hemen 'benim arabamı da çizer misin?' diye soruyorlar. Gerçek olduğuna inanmayanlar oluyor. Fotokopi diyorlar. Bilgisayar çıktısı olarak görüyorlar. Ben onlar üzerinde saatlerce uğraşıyor. Video çektiğim zaman bir nevi inandırıcı olabiliyor. Şu an yaptığım şey, var olanı çizmektir. Bunun farkındayım ama ileriye dönük düşündüğümüz zaman kendi araçlarımı tasarlamak istiyorum. Bunu da maketler üzerinde uygulamak istiyorum. İleri de bu işi meslek haline çevirmek istiyorum. Şu ana kadar 500'ün üstünde araba çizmişimdir. Tamamen göz kararı ölçü alarak yapıyorum" dedi.