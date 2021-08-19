Samsun'da düzenlenen "Telafide Ben de Varım Şenliği"nde öğrenciler birçok farklı zeka ve fiziksel aktiviteyle buluştu. Eğlencelerin etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan “Telafide Ben de Varım” eğitim programı kapsamında 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan telafi eğitimleri; salgın koşulları nedeniyle oluşan eğitsel kayıpları en aza indirerek çocukları akademik, sosyal, kültürel ve sportif manada desteklemeyi amaçlıyor.

Program dahilinde Atakum Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen "Telafide Ben de Varım Şenliği" halkın ilgi ve beğenisini kazandı. Şenlik için hazırlanan zekâ oyunları, uzay ve havacılık, geleneksel okçuluk, Anadolu masalları, tasarım beceri atölyeleri; jimnastik gölge oyunu, halk oyunları gibi gösteriler hemşerilerimiz tarafından takdir gördü. Samsun'un farklı ilçelerinden şenliğe katılan öğrenciler, program kapsamında hazırladıkları eğitsel ürünleri tanıtma fırsatı bulurken aynı zamanda çuval yarışı, sandalye kapma, tatlı kurabiyem gibi etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.