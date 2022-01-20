Telefon dolandırıcılığından 3 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'da kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri dolandıran 3 kişi kişi tutuklanırken, başka bir dolandırıcılık olayıyla ilgili altınları bozdurdukları iddia edilen 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, 'kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında A.A. ile F.A. isimli şahıslar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin 1 milyon liralık altının bozdurulması olayına karıştıkları iddia edildi. Yine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka dolandırıcılık olayında ise "kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında M.Ö., H.Y. ile H.T. de Şanlıurfa'da yakalandı. Yakalanan 3 kişinin Irak uyruklu bir kişiden 10 bin ABD doları ile 150 bin lira parayı elden teslim aldıkları, diğer yabancı uyruklu bir kişiden de yine aynı yöntemle kandırıp 125 bin lira ile 7 bin 400 dolar para aldıkları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'dan Samsun'a getirilen toplam 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 5 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren dolandırıcılık şüphelileri M.Ö., H.Y. ile H.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, bir başka dolandırıcılık olayındaki altınları bozdurdukları iddia edilen A.A. ile F.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.