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Telefon hırsızlığına gözaltı

Samsun’da iki ayrı iş yerinden telefon çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu genç gözaltına alındı.

Samsun'da iki ayrı iş yerinden telefon çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu genç gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen Irak uyruklu H.M.J.M.(25) şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.M.J.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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