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Telefonla 138 bin TL dolandıran şahıs İzmir'de yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 79 yaşındaki bir şahsı telefonla 138 bin 925 TL dolandıran suç makinesi İzmir’de yakalandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 79 yaşındaki bir şahsı telefonla 138 bin 925 TL dolandıran suç makinesi İzmir'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ö.T.'yi (79) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan Koray P.(42) isimli şahıs, banka hesaplarının ele geçirildiğini, bu kişileri takip ettiklerini şahısları yakalayabilmek için yardıma ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, Ö.T.'den bankaya gidip kendisinin bildireceği hesaplara para transferi yapmasını istedi. Ö.T.'de, bunun üzerine 2 ayrı bankadan 69 bin 475 TL ve 69 bin 450 TL olmak üzere toplamda 138 bin 925 TL'yi Koray P. adına havale etti. Eve geldiğinde dolandırıldığını anlayan Ö.T. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.


Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Koray P. isimli şahsın toplamda 16 adet suç kaydının olduğu ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. İzmir'e uzanan dolandırıcılık olayının peşine düşen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararı çıkan şüpheli İzmir'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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