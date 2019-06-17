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Telefonla balkona çağırıp öldürdüler

Samsun’da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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