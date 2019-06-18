Telefonla balkona çağırıp öldürülen gencin katili teslim oldu

Samsun'da borcunu ödemek için telefon açarak balkona çağırdığı gence tüfekle ateş açarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüfekle ateş açarak Çağlar İnan'ı öldüren İbrahim K.(27) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu. İbrahim K.'nin ölen Çağlar İnan'a 600 lira borcu olduğu, borcunu ödeyeceğini söyleyerek telefon açtığı ve evin önüne çağırdığı, daha önce silahla yaralama olayına karışan Çağlar İnan'ın korkusundan evin önüne çıkamayınca balkona çıktığı an silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.