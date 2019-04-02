TEMA gönüllüleri o hastaneyi seçti

Kaliteli hizmet anlayışını, uzman ve akademik nitelikli kadrosu ve ekibi ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, "Sağlıkta güven ve huzur" sloganıyla 22 yılını dolduran Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği sağlık protokolü uygulamasını geniş bir tabana yayarak sürdürüyor. Anlaşma çerçevesinde Samsun TEMA Vakfı'na bağlı 17 bin 500 üye ve birinci derece yakınlarını da hastanenin sağlamış olduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler.

Protokol çerçevesinde Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay ve beraberinde bulunan Samsun İl Temsilci Yardımcısı Serkan Kalkan, TEMA Atakent Bölge Temsilcisi Bahar Dursun, TEMA Samsun İl Temsilciliği Kurumsal İlişkiler ve Tema Büyük Anadolu Hastanesi Kurum Temsilcisi ve Radyoloji Teknisyeni Yusuf Dursun Durmuş, TEMA Vakfı gönüllüsü Olcay Saraç'a hastanelerinin yaptığı çalışmalar, hekim kadrosu ve yatırımlar hakkında bilgiler vererek, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerini Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi'nde uyguladığı başarılı operasyonlarla Tip 2 diyabet (şeker) hastalığından kurtararak şifa ile taburcu ettiklerini, yine Uyku Apnesi Merkezi'nde uyku apnesi hastalarının başarı ile tedavi olduğunu, ayrıca bel fıtığı şikayeti bulunan hastaları da “tam endoskopik kapalı bel fıtığı” yöntemi ile kısa sürede tedavi ederek aynı gün taburcu ettiklerini ifade edildi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlık hizmetlerinin dışında şehre sağladığı ekonomik katkısıyla önemli bir kuruluş olduğunu belirten TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay ise, "Yapılan anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlamış olduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler. Samsun Tema Vakfı olarak bize bu imkanı sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Protokol anlaşması sonrası TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği Leman Özay, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu'ya TEMA gönüllü teşekkür mektubunu takdim etti.

TEMA Atakent Bölge Temsilcisi Bahar Dursun ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu ise TEMA Samsun İl Temsilciliği Kurumsal İlişkiler ve TEMA Büyük Anadolu Hastanesi Kurum Temsilcisi ve Radyoloji Teknisyeni Yusuf Dursun Durmuş'a gönüllü teşekkür mektubunu verdi.