Temel kazısında toprak kaydı, 6 katlı bina tahliye edildi

Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi. Boşaltılan binanın çevresinde ilave tedbirler alınıyor.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki binanın çevresinde toprak kayması ve sarsıntı meydana geldi. Toprak kayması ve sarsıntıdan etkilenen 6 katlı Güvenay Apartmanı A Blok'ta bulunan haneler tedbir amaçlı boşaltıldı. Güvenlik güçleri bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından temel inşaatında kullanılan destek direklerinin toprak kaymasından etkilenen binaya daha yakın bir kısma çakılmasına karar verildi. İş makinesi marifetiyle daha uzakta olan dev destek demirleri, toprak kaymasından etkilenen binanın hemen yakınına çakıldı. Destek direklerinin daha yakına çakılmasına rağmen tedirgin olduklarını belirten bina ve mahalle sakinleri, inşaatın temel fore kazığı atılsa bu sorunun meydana gelmeyeceğini iddia etiler.

Yaşanan toprak kayması sonucu tedirginliklerini koruduklarını ifade eden vatandaşlar, “Bir süredir burada temel atma işlemi sürüyordu. Bugün toprak kayması yaşandı ve sallandık. Temele yakın bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Şimdi de uzakta olan destek direklerini söküp, binanın daha yakınına çakıyorlar. Bizce müteahhit en başından temele fore kazık çaksa bu sorun olmayacaktı. Kar yapacağız derken, birçok insanı tedirgin ve rahatsız ettiler” ifadelerini kullandılar.

İnşaattaki çalışmalar güvenlik önlemleri etrafında devam ediyor.