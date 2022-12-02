Temiz doğa için atık ilaç kampanyası

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" başlatıldı.

Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası'nın startı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde (AVM) verildi. 2-3 Aralık tarihleri arasında AVM'de kurulan alandaki kutularda atık ilaç toplanacak. Kampanya çerçevesinde toplanacak atık ilaçlar imha edilecek.

“Temiz doğa ve sağlıklı bir hayat için miadı geçmiş ilaçları topluyoruz”

Proje ile temiz doğa ve sağlıklı yaşamı amaçladıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Biz bugün burada evsel olarak kullanım süreci geçmiş ilaçları burada toplayarak imhasını gerçekleştirmek için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu projede temiz doğa ve sağlıklı bir hayat için miadı geçmiş ilaçları buraya getirdiğimiz kutulara atılmasını istiyoruz. Biz bu kutuları attıktan sonrasında kimyasal yöntemlerle imhasını sağlamaya çalışacağız. Tabii, burada bunu yaparak bu ilaçların güvenli bir şekilde imhasını ve de topluma, çevreye herhangi bir zarar vermemesini sağlamak için bu projeyi düzenledik. Bugün burada hem çevremizi hem sağlığımızı ikisini bir arada koruyarak bu kampanyayı başlattık” dedi.

“Temiz çevreyi hep birlikte oluşturabiliriz”

Projeye destek vermeleri için Samsun halkına çağrıda bulunan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "İlaçları biz normal sıradan bir atık olarak göremeyiz. Bunlar tıbbi atık ve bunları özellikle miadı dolmuş ilaçları vatandaşlarımız gelişi güzel maalesef çöp kutularına atabiliyor. Bu da çevre kirliliğine neden olabiliyor. Oluşan çevre kirliliği de sıradan bir çevre kirliliği değildir. Samsunluların da bu projeye destek vermesini istiyorum. Evlerinde miadı dolmuş ilaçları gelişi güzel imha etmemeleri ve aile sağlığı merkezleri önlerinde oluşturulan özel toplama kutularına atarak bu projeye destek vermelerini istiyoruz. Diliyoruz ki çevreyi en azından ihmallerimizle, yanlışlarımızla daha fazla kirletmeyelim. Daha temiz çevreyi hep birlikte oluşturabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Projeyi görünce çok mutlu olduğunu belirten Yeter Ersoy (73) isimli vatandaş ise “Benim evde birden fazla miadı dolmuş ilacım bulunuyordu. Ben de çevre kirlenmesin diye bu ilaçları atmak istemiyordum. Gençlerimize temiz bir doğa bırakalım diye ben de bu ilaçları dışarıya atmadım. Şimdi buradaki projeyi görünce çok mutlu oldum. Bu projeyi gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü'nü yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı.