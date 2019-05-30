Temizlik personeline hizmet içi eğitim semineri

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'nin sunumunu iş güvenliği uzmanı Kübra Karaca yaptı. Hizmet içi eğitim seminerine temizlik işçileri eksiksiz katıldı. İlk önce katılımcılara teorik bilgiler sunuldu, slayt gösterisi ile yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildi. İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yapılan seminerde, özellikle iş kazalarını önleme konularında alınacak tedbirler anlatıldı. Eğitim sonrasında temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde çalışan personele anlatılan konularla ilgili bir sınav yapılırken sınav sonrasında başarılı olanlara ‘İş Güvenliği Eğitim Sertifikası' verildi.

"Amacımız iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını sağlamak”

Çalışan personelin sağlığını ve güvenliğini düşünmenin en büyük sorumluluk olduğunun altını çizen Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “Çalışanlarımızdan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istiyorum. Şirket olarak verilen eğitimlerle çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmeyi amaçlıyoruz. Amacımız iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını sağlamak” dedi.