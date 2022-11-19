Terk edilmiş motosiklet otoparka çekildi

Samsun'un Bafra ilçesinde terk edilmiş halde bulunan plakasız ve şasi numarası silinmiş motosiklet, polis ekiplerince otoparka çekildi.

Devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Mahallesi Küçük Pazar yakınlarında terk edilmiş halde plakasız motosiklet bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda motosikletin motor ve şasi numarasının silinmiş olduğu belirlendi.

Motosiklet ekiplerce otoparka çekildi.