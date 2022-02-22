Terme Atık Getirme Merkezi için bakanlık onayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ‘Sıfır Atık Yönetmeliğindeki tüm kriterleri yerine getiren Terme Belediyesi, kurduğu Atık Getirme Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğünden onay aldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıfır atık yönetmeliği kapsamında ilçe sınırları içinde önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Başkan Kılıç tarafından yürütülen projeler ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması adına yapılan çalışmalar özenle sürdürülüyor. Terme'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğünden onay alan Atık Getirme Merkezinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmete açılan tesiste kâğıt, metal, cam, plastik, atık pil, atık yağ, elektronik atık, atık ilaca kadar 14 grup atık kabul edilecek.

Belediye olarak çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğaya bilinçsizce atılan atıkları ekonomiye kazandırmak için gereken her türlü hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıklarını istedikleri zaman kurulmuş olan atık getirme merkezimize getirerek, hem çevreyi koruyacaklar hem de geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye ger kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar” dedi.

“Atıklar kaynağında ayrıştırılacak”

Tesisin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlayacağını vurgulayan Başkan Kılıç, “Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği tesisimizi hizmete kurduk ve ilk fırsatta açılışının yapılacağını vurguladı. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Ayrıca tesisin içerisinde çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Çocuklarımıza atıkların geri kazandırılmasına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyerek bilinçlenmelerini sağlayacağız. Ayrıca, ilçe genelinde mobil atık getirme noktaları oluşturduk. Eczanelerimize ve sağlık kuruluşlarına atık ilaçların toplanılması için kutular yerleştirdik. Çevreyi korumak ve sıfır atık projesini destekleyecek projelerimiz kararlılıkla sürecek” diye konuştu.