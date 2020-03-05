Terme Belediye Meclisi'nden anlamlı hareket

Terme Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Mart Ayı Toplansıtı'nda Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib'de şehit olan kahraman askerler için ortak bildiri yayımlandı. Toplantıda meclis üyeleri aldıkları ortak kararla huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Terme Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Başkanvekili Mehmet Devranlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İdlib'de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına okunan kınama bildirisi ile tepki gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Terme Belediye Meclisi adına AK Parti Belediye Meclis Üyesi Cem Devranlı tarafından kınama bildirisi okundu.

Tüm Meclis Üyelerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2020 gecesi ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere Suriye'nin İdlib kentinde bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış 36 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 32 kahraman Türk askerimiz yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Terme Belediye Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan meclis üyeleri olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için yapılan ve yapılacak olan her çalışmaya destek veriyoruz. Terme Belediye Meclisi, Mehmetçiklerimizin yanındadır. Allah aziz Türk askerlerimizin Müslüman aleminin yar ve yardımcısı olsun.”

Ayrıca mecliste ortak bir karara da imza atan meclis üyeleri huzur haklarını TSK Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayarak, örnek bir harekete imza attı.