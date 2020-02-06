Terme Belediye Meclisinden ‘Yüzyılın Anlaşması'na tepki

Terme Belediye Meclisi Amerika ve İsrail yönetimlerinin Filistin'le ilgili yüzyılın anlaşması olarak nitelediği projeye yayınladığı bildiri ile tepki gösterdi.

Anlaşmayı Filistin tarafının kabul etmediği ve tepkilerin çığ gibi yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump 28 Ocak 2020 tarihinde İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili yüzyılın anlaşması diye nitelendirdiği sözde barış planını resmen açıkladı. Bu açıklamasında Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması gibi Filistin'in aleyhine maddeleri de içeren sözde anlaşmayı dile getirmiştir. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'a destek vererek, Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, ‘Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması' yorumunu yapmış. ABD ve İsrail geçmişten günümüze Kudüs Şehri üzerinde hain planlarını her fırsatta dile getiren ülkelerdir. Bu duruma Filistin cephesinden tepkiler çığ gibi yükselmektedir” sözleri kullanıldı.

Bu plan ile barış değil savaşın tohumlarının ekildiği belirtilerek, “Dış İşleri Bakanlığımız resmi sitesinden söz konusu barış planının yok hükmünde olduğunu, böyle bir barış planını ülke olarak tanımadığımız şeklinde açıklama yapılmıştır. Kudüs Müslümanların onuru İbrahimi geleneğin kutsal mekanı ve Filistin'in ebedi başkentidir. Bu açık gerçeği yok sayan Trump ve İsrail'in Filistinlilere ve Müslümanlara danışmadan hazırladıkları sözde barış planı barışın değil savaşın ve gerilimin tohumlarını tüm dünyaya ekmektedir. İslam dünyasındaki siyasi zaaflardan istifade ile ilan edilen bu plan Müslüman halkların samimi savunucuları tarafından asla kabul edilmeyecektir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Yarınlarımızı karanlıktan kurtarmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin birbiriyle kenetlenen tek yürek olan Müslüman alemine tebriklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.